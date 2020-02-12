Зеленский впервые в этом году встретится с украинским бизнесом

Президент Владимир Зеленский 13 февраля встретится с руководством Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), Американской торговой палаты, Союза украинских предпринимателей.

Об этом сообщает исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко в комментарии "Интерфакс-Украина".

Также сообщается, что в дальнейшем Зеленский может встретиться с бизнесом в более широком формате.

"Это инициатива от президента - встретиться с представителями бизнеса, чтобы услышать в рабочем порядке, проблемы пока беспокоят бизнес-сообщество", - сказала Деревянко.

По ее словам, бизнес намерен отметить важность продолжения курса макроэкономической стабильности и сотрудничества с Международным валютным фондом.

Кроме этого, список вопросов, которые представители ассоциаций хотели бы обсудить с президентом, достаточно велик.

"В основном вопрос состоит в том, что мы приветствуем макроэкономическую стабильность в государстве, хотим, чтобы она продолжалась.

...Мы все будем отмечать необходимость критических изменений в системе правосудия, эффективную работу системы правоохранительных органов ", - отметила Деревянко.

Она также подчеркнула возможность обсуждения борьбы с теневой экономикой.

"Кроме этого, будут подниматься вопросы кредитования и его доступности. Также вопросы предотвращения дополнительного давлении на фонд оплаты труда. То есть, недопущение таких законодательных инициатив.

Также - недопущение запуска параллельного импорта, в частности, это касается имплементации национального принципа исчерпания прав и интеллектуальной собственности", - отметила исполнительный директор ЕБА.

В этом году встреча в таком формате проходит впервые, добавила Деревянко.