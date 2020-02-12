После повышения стоимости проезда убытки харьковского метро выросли вдвое — до 266 миллионов

Убытки КП "Харьковский метрополитен" за 2019-й год составили 266,8 миллиона гривень, что вдвое больше по сравнению с 2018-м годом.

Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр.

В начале 2018 года, стоимость проезда в харьковском метро повысили с 4 до 5 гривен, тогда убытки метрополитена за 2018 составили 131,1 млн.грн.

В начале 2019 года, стоимость проезда повысили с 5 до 8 гривень, но и убытки метрополитена за 2019 стали еще больше - 266,8 млн.грн.

Интересно, что только за один третий квартал 2019 убытки составили 115,5 млн.грн. А за четвертый квартал 2019 убытки составили 97,2 млн.грн.

Харьковский городской голова Геннадий Кернес, в октябре 2019 года, объяснил убытки харьковского метрополитена следующим образом:

"Билеты выкупили и когда мы разрешили покупать карточки - все стали покупать карточки. Все начали пополнять карты по "старой" цене перед самым повышением стоимости проезда. Мы обратили на это внимание и разобрались - все из-за этих карточек. Все будет работать".

Напоминаем:

Стоимость проезда в харьковском метрополитене повышалась ежегодно, в 2017-м, в 2018-м, и в 2019-м годах.

В конце 2019 года, Харьковский антикоррупционный центр сообщал о том, что "Харьковский метрополитен" только за рельсы переплатил почти 6 млн гривень по сравнению с Киевом.

Также по выводам Госаудитслужбы после проведения финансового аудита "Харьковский метрополитен" в 4 раза занижает доходы от рекламной деятельности.