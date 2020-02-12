Проверить подлинность и органичность продуктов можно будет онлайн — Гончарук

Кабинет министров открывает реестры органической продукции, которые позволят онлайн проверить сертификацию, производителя и органичность продуктов.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем телеграмм-канале.

"Отныне люди с телефона или компьютера смогут проверить подлинность продукта, а также действительность маркировки "органическая продукция", - пишет Гончарук.

Потребители натуральной продукции получат расширенную информацию про:

- производителей органической продукции;

- органы сертификации

- наличии органических семян и посадочного материала.

Премьер отмечает, что этими базами данных смогут пользоваться все участники рынка для осуществления своей хозяйственной деятельности.

Экономическая правда