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Проверить подлинность и органичность продуктов можно будет онлайн — Гончарук

Среда, 12 февраля 2020, 13:10
 

Кабинет министров открывает реестры органической продукции, которые позволят онлайн проверить сертификацию, производителя и органичность продуктов.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем телеграмм-канале.

"Отныне люди с телефона или компьютера смогут проверить подлинность продукта, а также действительность маркировки "органическая продукция", - пишет Гончарук.

Потребители натуральной продукции получат расширенную информацию про:

- производителей органической продукции;
- органы сертификации
- наличии органических семян и посадочного материала.

Премьер отмечает, что этими базами данных смогут пользоваться все участники рынка для осуществления своей хозяйственной деятельности.

Экономическая правда

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Гончарук

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