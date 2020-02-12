Проверить подлинность и органичность продуктов можно будет онлайн — Гончарук
Кабинет министров открывает реестры органической продукции, которые позволят онлайн проверить сертификацию, производителя и органичность продуктов.
Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем телеграмм-канале.
"Отныне люди с телефона или компьютера смогут проверить подлинность продукта, а также действительность маркировки "органическая продукция", - пишет Гончарук.
Потребители натуральной продукции получат расширенную информацию про:
- производителей органической продукции;
- органы сертификации
- наличии органических семян и посадочного материала.
Премьер отмечает, что этими базами данных смогут пользоваться все участники рынка для осуществления своей хозяйственной деятельности.
Экономическая правда
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