У госсекретаря Мининфраструктуры провели обыски – СМИ
В кабинете государственного секретаря Министерства инфраструктуры Андрея Галущака проходили обыски.
Эту информацию LIGA.net подтвердил источник в ведомстве.
Больше никаких подробностей источник не сообщил.
Галущак занимает должность госсекретаря Мининфраструктуры с января 2017 года. До этого он работал в НАК "Нафтогаз Украины", был советником руководителя ЗАО "Укргаз-энерго", работал директором инвестиционного департамента "Укрзалізниці" в 2016-2017 годах.
В ноябре 2019 года отставки Галущака требовала уволенная с поста замминистра инфраструктуры Александра Клитина, обвинив его в причастности к схемам на УЗ.
Министр инфраструктуры Владислав Криклий ответил тогда, что вопросов к Галущаку нет.
Как известно, бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян был удивлен результатами конкурса на должность госсекретаря министерства, согласно которому победителем стал Андрей Галущак, юрист Владислава Каськива.
"Проблема "галущаков" в том, что они пытаются выстроить еще одну систему внутри неработающего госаппарата. Это очень опасно", - заявил тогда экс-министр.
"На должности назначают не профессиональных, а зависимых людей, рекомендованных полукриминальными группировками", – заявил тогда Омелян.
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