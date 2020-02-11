"Динамо" Суркисов продолжает платить футболистам официальную зарплату меньше 1 тысячи долларов

После резонанса с маленькими официальными зарплатами футболистов киевского "Динамо" в мае 2018 года игроки столичного клуба продолжают получать низкую официальную зарплату.

Об этом свидетельствует зарплатная ведомость футбольного клуба "Динамо" за декабрь 2019 года, которая оказалась в распоряжении ЭП.

В частности, один из бывших лидеров "бело-синих" Денис Гармаш (в январе 2020 года ушел в аренду в турецкий "Ризеспор". - ЭП) получал в клубе официальную заралату в 20 тысяч гривен. А Виктор Цыганков - около 20 тысяч.

Легионер "Динамо" и игрок сборной Словении Беньямин Вербичи получает официальную зарплату в почти 15 тысяч гривен.

При этом, ни один легионер столичного клуба состоянию на декабрь 2019 не имел официальную зарплату выше 20 тысяч гривен.

Главный тренер киевлян Алексей Михайличенко получает чуть больше 15 тысяч гривен в месяц.

Согласно ведомости, наибольшую официальную заралату среди игроков получает капитан команды Сергей Сидорчук (чуть больше 21 тысячи гривен).

Как утверждают источники ЭП, все основные выплаты по "черным" зарплатам проходят через две оффшорные компании - Newport Managmet и "Динамо Киев Кипр ЛТД".

ЭП также нашла документальное доказательство того, что в киевском "Динамо" есть два способа выплаты той же зарплаты.

В частности, в соглашении о прекращении контракта с сербским футболистом Александром Пантичем и "Динамо" четко указывается сумма выплаты ему зарплаты за июль-август 2019 года - это 145 тысяч и 455 евро. То есть, за месяц в "Динамо" Пантич получил зарплату примерно в 72 тысячи евро, что по курсу НБУ на тот момент чуть больше 2 миллионов гривен.

В то же время в мае 2018 года УП со ссылкой на зарплатную ведомость "Динамо" писала, что официальная зарплата Пантича в 2018 году составила 18 140 гривен.

Вся же выплата Пантичу за досрочное расторжение контракта в августе 2019 года составила 800 тысяч евро, а это больше, чем весь зарплатный фонд команды "Динамо" за несколько месяцев.

В этой же сделке по выплате средств Пантичу упоминаются и две оффшорные компании, которые связаны с "Динамо". В пункте 3 соглашения говорится: "обе стороны принимают во внимание, что все платежи по данной сделке могут быть осуществлены дочерней компанией Клуба "Динамо Киев (Кипр) ЛТД".

В части 6 сделки указывается и Newport Menegtment, по которой, возможно, осуществлялись все финансовые выплаты по зарплате, трансферу и арендной сделке Пантича в испанский футбольный клуб "Кадис" в начале 2019 года.

"Стороны обязуются прекратить любые производства и иски против другой cтороны (а также компаний Newport и Dynamo Kiev (Cyprus) LTD) и не начинать любые новые споры по трудовым (и любым) другим отношениям между сторонами", - говорится в соглашении.

По информации источников ЭП, размер "черной" зарплаты в ведущих украинских футболистов Динамо составляет 50-60 тысяч долларов в месяц.

В частности, перуанского игрока Карлоса Самбрано столичный клуб подписал в январе 2018 года, а продал в январе 2020 года в "Бока Хуниорс".

Самбрано за эти два года не сыграл ни одного матча за киевлян, и был отдан в аренду в "Базель", после чего вернулся в "Динамо".

В Киеве зарплата перуанца была больше 100 тысяч евро в месяц. Он имел серьезную задолженность по выплате зарплаты, после чего даже подал иск в ФИФА на "Динамо".

Напомним:

В книге FootballLeaks-2 авторства журналистов Рафаэля Бушманн и Михаэля Вулцингера и известного издания Der Spigel, вышедшей в Германии, говорилось, что схема киевского "Динамо" купли и продажи футболистов через оффшорную компанию Newport помогала владельцам клуба избегать уплаты налогов в Украине.

Немецкое издание Der Spigel в своем расследовании уже отмечало, что с 2002 по 2016 годы средства в размере 338 млн евро, которые должны поступать от УЕФА на счета Федерации футбола Украины были перечислены на оффшорную компанию Newport, имеющую связь с киевским "Динамо".

В ноябре 2019 года Украинская ассоциация футбола обратилась в ГБР, ГПУ и МВД с заявлением о совершении экс-президентом ФФУ Григорием Суркисом уголовного преступления на сотни миллионов евро.

В свою очередь Верховная Рада создала временную следственную комиссию по расследованию возможного нарушения законодательства президентом УАФ Андреем Павелко при строительстве футбольных полей в 2017-2018 годах.

"Динамо" обвинило Der Spiegel в участии в кампании по дискредитации клуба и "Newport", которую проводит Украинская ассоциация футбола во главе с Павелко.

Newport Management Limited - оффшорная компания, которая ранее засветилась в многочисленных бизнесах братьев Суркисов.

В мае 2018 года УП писала, что официальные зарплаты игроков "Динамо" меньше 1 тысячи долларов в месяц.

Николай Аврамчук, для ЭП