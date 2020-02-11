Зеленский подписал закон о едином юрлице для Таможенной службы и Налоговой
Президент Володимр Зеленьский подписал закон, который предусматривает новый формат работы Гостаможенной и Госналоговой служб как единых юрлиц.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
Закон предусматривает новый формат работы Гостаможенной и Госналоговой служб как единых юрлиц, в связи с чем их территориальные органы будут осуществлять деятельность не как юрлица, а как отдельные подразделения.
Документ также предусматривает перевод таможенников на контракты, открытие обезличенной таможенной информации, возможность автоматизации таможенного оформления и усиления возможностей борьбы с почтовой контрабандой.
Напомним:
Верховная Рада 14 января приняла во втором чтении законопроект №2318-1, предусматривающий переход Государственной таможенной службы в формат единого юридического лица.
Экономическая правда
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