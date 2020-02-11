Реализация сигарет в 2019 году уменьшилась на 20% – Налоговая

По данным Государственной налоговой службы, реализация сигарет в 2019 году уменьшилось на 11 миллиардов штук или на 20% по сравнению с 2018 годом.

Об этом сообщает Украинский центр контроля над табаком ОО "Жизнь".

В то же время по данным Госказначейства, в январе-декабре 2019 года от табачных акцизов в госбюджет получено 44,14 млрд грн - это на 0,6 млрд (1,3%) больше, чем в 2018 году.

"Ожидалось, что рост поступлений будет гораздо больше, потому что ставка акциза была повышена на 20% в январе и дополнительно на 9% в июле 2019 года. Такой умеренный рост акцизных поступлений обусловлен рядом факторов, таких как дальнейшее сокращение потребления табака в Украине и уменьшение контрабанды сигарет из Украины в страны Европы.

Однако основным фактором стали действия табачной индустрии, которые называются форестелинг. Эти действия заключаются в искусственном увеличении оптовой реализации сигарет и акцизных платежей накануне роста ставки акциза", - заявил эксперт Украинского центра контроля над табаком ОО "Жизнь" Константин Красовский.

По его словам, это делается для того, чтобы заплатить акцизы по меньшей ставке, а потом продать сигареты в розничной торговле в те месяцы, когда ставка будет выше.

"Рост поступлений может быть больше, если задействовать меры по предотвращению искусственному уменьшению налоговых платежей табачными производителями", - подчеркнул он.

Объемы продаж сигарет в Украине в 2019 году существенно уменьшились. За январь-декабрь 2019 года на внутренний рынок реализовано 43,3 миллиарда произведенных сигарет. Вместе с импортом реализация составила примерно 45 млрд сигарет - на 11 млрд сигарет или на 20% меньше, чем в 2018 году.

Действующим законодательством предусмотрено ежегодное повышение ставки акциза на 20% в период до 2025 года.

Экономическая правда