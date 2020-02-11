FlixBus запустил первый в мире междугородный автобус с солнечными панелями

Автобусный оператор FlixBus оборудовал первым в мире оборудовал солнечными панелями автобус на международном маршруте между Дортмундом и Лондоном.

Об этом сообщает пресс-релиз компании.

Солнечная энергия, генерируемая панелями, используется для питания электрических систем автобуса, а также уменьшает потребление топлива и выбросы CO2. Сейчас автобус курсирует два раза в неделю, но с апреля частоту рейсов планируют увеличить.

Солнечные панели на крыше автобуса экстра-тонкие и облегченные по весу, поэтому не увеличивают сопротивление воздуха при движении автобуса.

В среднем, с помощью их использования достигается экономия в 1,7 литров дизеля на 100 километров пробега автобуса. Таким образом, на расстоянии 600 километров суточная экономия топлива составит около 10 литров.

Ожидается, что в летнее время при увеличении солнечной активности экономия еще увеличится.

Установленные фотоэлектрические панели также позволяют питать от солнечной энергии всю электронику на борту, включая USB-порты, электрические розетки и кондиционер.

Гибкие солнечные пластины, адаптированные для использования в транспортном секторе, до этого применялись только на грузовых транспортных средствах. FlixBus первым применил эту технологию на автобусе междугородного сообщения.

Напомним:

Ранее FlixBus уже запускал пилотные проекты с электрическими автобусами на большие расстояния во Франции, Германии и США.

А в сентябре 2019 стартовал тестовый проект с автобусом, который работает на водородном двигателе (гибридная система, объединяющая электрический аккумулятор и топливные элементы).

Кроме этого, компания предлагает пассажирам возможность компенсировать выбросы CO2 от своих поездок. В настоящее время около 6% FlixBus пассажиров FlixBus во всем мире используют эту опцию.

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