В 2012 году общий объем миграции рабочей силы из Украины составлял не менее 1,6 млн человек, в 2017 - не менее 2 млн человек.

Об этом свидетельствует исследование VoxUkraine.

Чтобы оценить количество трудовых мигрантов, авторы исследования опираются на два статистических источника, поскольку ни один статистический метод не может охватить всех мигрантов.

Специальные модули по миграции за 2012 год и 2017 год "Украинского обследования рабочей силы" (LFS) охватывают мигрантов, которые являются членами домохозяйств в Украине, следовательно, преимущественно временную миграцию - регулярную и нерегулярную.

Административные данные стран-партнеров, особенно согласованные Евростатом, касаются всех официально трудоустроенных граждан Украины.

Країни працевлаштування українських мігрантів, тисяч осіб

Обстеження робочої сили (LFS) Дані країни-партнера** 2012 2017 2012 2017 Колишній СРСР Білорусь 21 22 Дані відсутні Дані відсутні Казахстан Дані відсутні Дані відсутні Дані відсутні Дані відсутні Росія 510 343 Дані відсутні 346** Країни ЄС Чехія 152 123 103 116 Німеччина 28 10 112 118 Італія 156 147 225 235 Польща 169 507 122 451 Португалія 21 21 44 32 Іспанія 53 Дані відсутні 78 89 Загалом у ЄС 779 1 177 Інші Ізраїль Дані відсутні 14 Дані відсутні Дані відсутні США Дані відсутні 23 Дані відсутні Дані відсутні Інші країни* 70 93 Разом 1 182 1 303 * — Різниця між загальною кількістю та переліченими країнами. Дані обстеження робочої сили включають США, Ізраїль за 2012 рік, Іспанію за 2017 рік ** — Дані щодо ЄС отримано з Євростату, дані щодо Росії — з Росстату Джерела: Світовий банк, Держстат, LFS 2012 року, LFS 2017 року, Євростат, Росстат

"Авторы получили оценку за 2017 год, исходя из данных стран-партнеров и добавляя около трети мигрантов из данных Украинского обследования рабочей силы, чтобы учесть временных мигрантов. Оценку за 2012 год авторы сформировали по тому же принципу.

По России, где не существует данных о зарегистрированных украинских мигрантах в 2012 году, авторы предположили, что уменьшение количества трудовых мигрантов в РФ, заметное по данным обследования рабочей силы, касается и административных данных по РФ", - говорится в статье.

Подчеркивается, что оценки относительно по меньшей мере 1,6 млн трудовых мигрантов в 2012 году и - по меньшей мере 2 млн в 2017 - консервативные: они показывают среднее количество трудовых мигрантов за эти годы, а не общее количество людей, задействованных в процессе трудовой миграции.

"Приведенные цифры подтверждают рост миграции рабочей силы в 2012-2017 годах. Хотя, возможно, не такое резкое, как об этом пишут некоторые комментаторы.

Впрочем, оценка за 2017 год указывает на значительный рост миграции - 7% (количество трудовых мигрантов, деленная на численность населения трудоспособного возраста). Оценки авторов также в основном совпадают с последними исследованиями ЦЭС, которые оценили среднее количество трудовых мигрантов за 2017 2,6 млн человек", - пишут авторы исследования.

Также подчеркивается, что наблюдается изменение вектора "Восток-Запад" в отношении стран трудоустройства украинских трудовых мигрантов. За приведенное в исследовании время миграция в России уменьшилась минимум на треть, а количество мигрантов в Польше выросло втрое до 0,5 млн человек.

* — Фінляндію включено до країн, які не входили до ЄС у 2012 році, проте як члена ЄС — у 2017 році (близько 13 тис) ДЖЕРЕЛА: ДЕРЖСТАТ, LFS 2012 & 2017

"Учитывая большое количество украинских мигрантов в Италии и Чехии, Евросоюз является крупнейшим регионом для трудоустройства мигрантов из Украины. Трое из четырех украинских трудовых мигрантов в 2017 году работали в странах ЕС", - говорится в исследовании.

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Экономическая правда