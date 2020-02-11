Американская компания купила украинский стартап, продукт которого используют Uber и Nike

Американская дизайн-компания Abstract купила украинский стартап Flawless App.

Об этом AIN.UA сообщила сооснователь проекта Лиза Дзюба.

Сумма сделки не раскрывается. В 2018 году Flawless App прошел в акселератор Techstars при оценке в 2 млн долларов.

Abstract развивает систему контроля версий специально для дизайнеров. С ее помощью можно вести совместную работу над файлами, следить за ходом работы и организовать дизайн-процесс. Издание TechCrunch называет Abstract аналогом Git для дизайнеров. Компания, основанная в 2015 году, уже привлекла 54,2 млн долларов финансирования.

Ключевой продукт Flawless App — инструмент для сравнения дизайна с реальным мобильным приложением во время разработки, основанный Ахмедом Сулейманом и Лизой Дзюбой в 2015 году. Его используют разработчики из Uber, Basecamp, Disney, eBay, Nike, Qiwi, Spotify и других компаний. Проект получал ангельские инвестиции от Александра Косована и прошел в Techstars.

Сейчас в команде Flawless App 5 человек. Они присоединятся к коллективу Abstract, который работает полностью удаленно.

"В Abstract наша команда будет сфокусирована на разработке и продвижении Abstract SDK. Эта инициатива позволит разработчикам проще интегрировать Abstract в свои системы. Также благодаря SDK появится наконец-то возможность автоматизировать множество рутинных дизайн-задач.

Помимо работы над SDK, наша команда и дальше продолжит инвестировать усилия в развитие сообщества дизайнеров и разработчиков, теперь на более высоком уровне", – заявил Ахмед Сулейман, сооснователь Flawless App.

Flawless App станет opensource-проектом — разработчики откроют исходный код и опубликуют детальную документацию приложения.

Также украинский стартап создал ряд комьюнити-проектов: блог о мобильной разработке Flawless iOS, подборку Awesome Design Tools и рассылку Design Tools Weekly. Их продолжат развивать при поддержке Abstract.