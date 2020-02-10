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ГБР и Генпрокуратура провели обыски в Гослесагентстве

Понедельник, 10 февраля 2020, 20:15

Следователи ГБР совместно с прокурорами Офиса Генерального прокурора проводят обыски центральном аппарате Гослесагентства и лесничествах Житомирщины, из-за незаконной вырубки древесины.

Источник: пресс-служба ГБР, пресс-служба ОГП

Детали: По предварительной информации, работники лесхоза в сговоре с должностными лицами лесозащитного предприятия и Гослесагентства во время отвода насаждений в санитарные рубки вносили недостоверные сведения в документы.

 

На лесных участках, которые отводились в рубку, был значительно больший запас древесины по сравнению с официально заявленным в материалах. Она в дальнейшем была незаконно срублена и реализована за наличные.

В результате незаконной вырубки, по предварительным подсчетам, государству нанесен ущерб на сумму свыше 6 млн гривен.

Сейчас следователями ГБР совместно с прокурорами Офиса Генерального прокурора проводятся 35 санкционированных обысков по месту расположения лесхоза, его лесничеств, специализированного лесозащитного предприятия, территориального органа и центрального аппарата Гослесагентства.

Обыски проходят и в местах проживания и других объектах недвижимости должностных лиц государственной лесной охраны, а также по месту жительства предпринимателей лесозаготовителей и в местах осуществления лесопереработки.

Так, как сообщается, во время обыска территории одной из лесопереработок выявлено 600 куб. м. древесины без документов о ее законном происхождении.

Следователи ГБР сообщили о подозрении четырем лесничим ГП "Олевское лесное хозяйство". Должностные лица подозреваются в растрате имущества в особо крупных размерах совершенной группой лиц.

Украинская правда

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Гослесагентство

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