Дело о банкротстве "ТММ-Энергострой": Верховный Суд отменил мировое соглашение с Ощадбанком на 750 миллионов

Кассационный хозсуд в составе Верховного Суда удовлетворил кассационную жалобу Ощадбанка и отменил предыдущие судебные решения об утверждении мирового соглашения по делу о банкротстве ООО "ТММ-Энергострой" и прекращении производства по делу.

Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.

"Обжалованным мировым соглашением в указанном деле было предусмотрено списание (прощение) долга перед Ощадбанком на сумму более 750 миллионов гривен.

Верховный Суд поддержал законную позицию Ощадббанка, отменил судебные решения об утверждении сомнительного мирового соглашения и направил дело для дальнейшего рассмотрения в суд первой инстанции", - говорится в сообщении.

Напомним:

"ТММ" - девелоперско-строительная компания бизнесмена Николая Толмачева, которая работала на строительном рынке Украины с 1994 года.

В 2016 году ряд крупных украинских банков, в частности "Укрсоцбанк", "ПУМБ" и Ощадбанк, начали процесс взыскания долгов с компании. По искам банков суды конфисковали квартиру и личный автомобиль Толмачева и запретили ему выезжать за границу.

В марте 2019 году в "ТММ" заявили, что договорились о реструктуризации долга в 765 млн грн перед Ощадбанком.

Экономическая правда