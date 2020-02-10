"Слуга народа" предлагает создать для стартапов 5 группу "ФОПов" со ставкой 0%

Народные депутаты зарегистрировали законопроект №2615, который создает новую 5 группу для физических лиц-предпринимателей с 9-месячной льготной ставкой единого налога в 0%.

Законопроект направлен на поддержку стартапов - нового, инновационного бизнеса.

Инициаторами закона выступили депутаты от "Слуги народа". Среди них главы двух профильных комитетов Андрей Герус и Галина Третьякова

"На первом этапе главное в государственной поддержке "стартапов"- создать такие условия, в которых государство не будет мешать стартапам. Даже не помогать, а не мешать, немного поддерживать, защищать, предложить возможности.

Чтобы предоставить им время разработать правильную стратегию и закрепиться на рынке", - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Что предусматривает законопроект?

1. Стартапы-ФЛП получают льготный период в 9 месяцев в течение которого они освобождены от обязанности начисления, уплаты и представления налоговой отчетности по налогам и сборам.

2. Объем дохода ФЛП 5-й группы в течение первых девяти месяцев деятельности не должен превышать 300 тысяч гривень.

3. Если доход будет больше 300 тысяч, то у ФЛП есть месяц изменить группу налогообложения, или будет это будет сделано автоматически

4. Стартапы, должны использовать исключительно регистраторы расчетных операций (кассовые аппараты) в т.ч. программные.

5. После окончания льготного периода у ФЛП-стартапа есть месяц определиться и перейти на другие группы налогообложения, или это будет сделано автоматически.

Использование пятой группы единого налога два и более раз одним и тем же физическим лицом - предпринимателем запрещается.

Законопроект определяет стартапы, как "недавно созданную компанию, которая строит свой бизнес и обладает ограниченным количеством ресурсов (как человеческих, так и финансовых) и планирует выходить на рынок".

Внедряемые им инновационные технологии могут быть глобальными или локальными.

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