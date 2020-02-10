За год НБУ получил 17 тысяч обращений от граждан, "горячая" — кредиты

В 2019-м году в Национальный банк поступило почти 17 тысяч обращений граждан, большинство из них касаются кредитных договоров (33%), работы платежных систем (33%), обслуживания в банках (10%) и небанковскими учреждениями (7%).

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Более трети обращений - 35% - положительно решены для потребителей. Почти на половину обращений - 46% - НБУ предоставил разъяснения. Остальные - содержали неполную информацию или были переданы в других госорганов.

99% обращений - обработано, остальные находятся на рассмотрении.

Новое подразделение НБУ - Управление защиты прав потребителей финуслуг - начало рассматривать обращения с октября 2019 года.

В 67% обращений новое подразделение обнаружило признаки нарушений прав потребителей.Среди них:

- обманчива реклама банковских продуктов

- разная процентная ставка в кредитном договоре и при фактическом расчете

- самовольное списания средств с зарплаты в счет погашения долга

Напомним, в 2018 году в Национальный банк поступило 13,3 тыс. обращений граждан.