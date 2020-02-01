Вступил в силу закон об аренде госимущества – договора будут заключать через ProZorro

1 февраля вступает в силу закон об аренде государственного и коммунального имущества, который Рада приняла 3 октября 2019 года - согласно ему, аренда такого имущества будет осуществлятся через систему ProZorro.Продажи.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества в Facebook.

"Следовательно, эра сомнительных подковерных конкурсов остается в прошлом. Зато начинается новый этап - публичных онлайн аукционов с равными возможностями для всех потенциальных арендаторов", - заявили в Фонде.

В ведомстве отметили, что новая процедура передачи государственного имущества в аренду будет проходить в 6 этапов:

принятие решения о намерении передачи имущества в аренду; внесение информации о потенциальном объекте аренды в электронной торговой системы (ЭТС); принятие решения о включении потенциального объекта аренды в один из Перечней; публикация информации в ЭТС о включенном в Перечень потенциальном объекте аренды; размещение в ЕТС объявления о передаче имущества в аренду; проведение аукциона или передача объекта в аренду без аукциона, заключение и публикация в ЕТС договора аренды.

Напомним:

25 декабря 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон "Об аренде государственного и коммунального имущества", который Верховная Рада приняла 3 октября.

Согласно закону, передача в аренду государственного и коммунального имущества будет осуществляться путем продажи права аренды на имущество на электронном аукционе в электронной торговой системе. В этой системе в открытом доступе будет опубликована вся информация о договорах аренды государственного и коммунального имущества.

Закон определяет четкие этапы и сроки процедуры передачи в аренду государственного и коммунального имущества, которое не используется государством.

Также появятся базы публичных перечней государственного и коммунального имущества, сдаваемого в аренду. Так, предусматривается создание двух перечней: Перечень первого типа (перечень объектов, в отношении которых принято решение о передаче в аренду на аукционе) и Перечень второго типа (перечень объектов, в отношении которых принято решение о передаче в аренду без проведения аукциона).

Стартовая арендная плата на аукционах будет рассчитываться не от оценки имущества, а от его балансовой стоимости по состоянию на последнее число месяца, предшествующего дате определения этой арендной платы. Переоценка потенциального объекта аренды осуществляется в случае отсутствия балансовой стоимости, если остаточная балансовая стоимость объекта равна нулю или если остаточная балансовая стоимость объекта аренды составляет менее 10% от его первоначальной балансовой стоимости.

Законом определяется перечень случаев, в которых физические и юридические лица не могут выступать арендаторами государственного и коммунального имущества.

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Экономическая правда