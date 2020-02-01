Вступил в силу закон об аренде госимущества – договора будут заключать через ProZorro
1 февраля вступает в силу закон об аренде государственного и коммунального имущества, который Рада приняла 3 октября 2019 года - согласно ему, аренда такого имущества будет осуществлятся через систему ProZorro.Продажи.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества в Facebook.
"Следовательно, эра сомнительных подковерных конкурсов остается в прошлом. Зато начинается новый этап - публичных онлайн аукционов с равными возможностями для всех потенциальных арендаторов", - заявили в Фонде.
В ведомстве отметили, что новая процедура передачи государственного имущества в аренду будет проходить в 6 этапов:
- принятие решения о намерении передачи имущества в аренду;
- внесение информации о потенциальном объекте аренды в электронной торговой системы (ЭТС);
- принятие решения о включении потенциального объекта аренды в один из Перечней;
- публикация информации в ЭТС о включенном в Перечень потенциальном объекте аренды;
- размещение в ЕТС объявления о передаче имущества в аренду;
- проведение аукциона или передача объекта в аренду без аукциона, заключение и публикация в ЕТС договора аренды.
Напомним:
25 декабря 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон "Об аренде государственного и коммунального имущества", который Верховная Рада приняла 3 октября.
Согласно закону, передача в аренду государственного и коммунального имущества будет осуществляться путем продажи права аренды на имущество на электронном аукционе в электронной торговой системе. В этой системе в открытом доступе будет опубликована вся информация о договорах аренды государственного и коммунального имущества.
Закон определяет четкие этапы и сроки процедуры передачи в аренду государственного и коммунального имущества, которое не используется государством.
Также появятся базы публичных перечней государственного и коммунального имущества, сдаваемого в аренду. Так, предусматривается создание двух перечней: Перечень первого типа (перечень объектов, в отношении которых принято решение о передаче в аренду на аукционе) и Перечень второго типа (перечень объектов, в отношении которых принято решение о передаче в аренду без проведения аукциона).
Стартовая арендная плата на аукционах будет рассчитываться не от оценки имущества, а от его балансовой стоимости по состоянию на последнее число месяца, предшествующего дате определения этой арендной платы. Переоценка потенциального объекта аренды осуществляется в случае отсутствия балансовой стоимости, если остаточная балансовая стоимость объекта равна нулю или если остаточная балансовая стоимость объекта аренды составляет менее 10% от его первоначальной балансовой стоимости.
Законом определяется перечень случаев, в которых физические и юридические лица не могут выступать арендаторами государственного и коммунального имущества.
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Экономическая правда
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