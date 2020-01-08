Все разделы
Укр / Рус

В 2019 году в возобновляемую энергетику Украины инвестировали 3,7 миллиарда евро

Среда, 8 января 2020, 20:10
 

В течение 2019 года инвесторы вложили около 3,7 миллиарда евро в строительство ветровых, солнечных и биоэлектростанций в Украине, увеличив мощность альтернативных электростанций в три раза.

Об этом сообщает Госэнергоэффективности.

Отмечается, что в 2019 году в Украине построили электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии, общей мощностью 4,5 гигаватта - почти вдвое больше за мощность всех "зеленых" электростанций, работавших по состоянию на начало 2019 года.

"В общем, действующие мощности "чистой" энергетики позволяют ежегодно производить более 8,4 миллиарда киловатт-часов электроэнергии (около 5,5% от общего производства) и обеспечивать электрической энергией более 3,3 миллиона домохозяйств", - рассказали в Госэнергоэффективности.

В ведомстве подсчитали, что благодаря построенным в Украине "зеленым" электростанциям, выбросы парниковых газов, которые вызывают глобальное потепление, ежегодно уменьшаться на 9,2 миллиона тонн.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

энергетика

powered by lun.ua
Материалы по теме
Украине нужна новая "зеленая" энергетическая стратегия 3 января 2020, 09:15
Украинская энергосистема станет частью европейской через 3 года – премьер 31 декабря 2019, 12:09
Реструктуризация "зеленого" тарифа: Минэкоэнерго не поддерживает предложенный нардепами сценарий 13 декабря 2019, 13:05
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!