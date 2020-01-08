В 2019 году в возобновляемую энергетику Украины инвестировали 3,7 миллиарда евро

В течение 2019 года инвесторы вложили около 3,7 миллиарда евро в строительство ветровых, солнечных и биоэлектростанций в Украине, увеличив мощность альтернативных электростанций в три раза.

Об этом сообщает Госэнергоэффективности.

Отмечается, что в 2019 году в Украине построили электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии, общей мощностью 4,5 гигаватта - почти вдвое больше за мощность всех "зеленых" электростанций, работавших по состоянию на начало 2019 года.

"В общем, действующие мощности "чистой" энергетики позволяют ежегодно производить более 8,4 миллиарда киловатт-часов электроэнергии (около 5,5% от общего производства) и обеспечивать электрической энергией более 3,3 миллиона домохозяйств", - рассказали в Госэнергоэффективности.

В ведомстве подсчитали, что благодаря построенным в Украине "зеленым" электростанциям, выбросы парниковых газов, которые вызывают глобальное потепление, ежегодно уменьшаться на 9,2 миллиона тонн.

Экономическая правда