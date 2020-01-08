Минобороны судится с подрядчиком реконструкции Шулявского моста

Министерство обороны подало иск против ООО "Северо-Украинский строительный альянс" (входит в корпорацию "Укрбуд") на 611 миллионов гривен.

Об этом сообщается в Едином госреестре судебных решений.

В исковом заявлении говорится, что компания нарушила условия контрактов от 14.09.2018 и 17.05.2018, не выполнив обязательств перед Минобороны по реконструкции складов боеприпасов.

По данным Минюста, "Северо-Украинский строительный альянс" принадлежит Андрею Якусевичу, бывшему внештатному помощнику бывшего народного депутата и экс-президента коропорации "Укрбуд" Максима Микитася.

В июне 2018 года "Северо-Украинский строительный альянс" выиграл тендер на реконструкцию Шулявского путепровода. Работы должны были выполнить за 598,5 млн грн. В октябре 2018 года стоимость реконструкции моста увеличили на треть - до 814,5 млн грн.

Заказчик пояснил подорожание тем, что с лета 2018 года выросли индекс потребительских цен и цены на материально-технические и трудовые ресурсы, а также изменились действующие нормативы по определению уровня прибыли и административных расходов.

Напомним:

28 декабря 2019 года в Киеве открыли движение по Шулявскому мосту, реконструкция которого длилась с начала 2017 года.

22 декабря строители начали асфальтировать Шулявский путепровод.

27 декабря Шулявский путепровод с помощью грузовиков испытали на прочность.



Шулявский мост частично обрушился 27 февраля 2017 года.

До конца 2019 года планировалось завершить работы по строительству нового путепровода длиной 158,17 м, велосипедных дорожек (длина - 741 м), лево- и правоповоротных съездов, реконструкции подземного пешеходного перехода, благоустройства и озеленения.

По данным расследования программы "Схемы", право ремонтировать киевский Шулявский мост в непрозрачном по конкуренции тендере получила фирма, связанная с нардепом Максимом Микитасем - известным столичным застройщиком, который является экс-президентом корпорации "Укрбуд".

Экономическая правда