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Компания Sony неожиданно представила свой электромобиль

Вторник, 7 января 2020, 17:44
 

Японский электронный гигант Sony на международной технологической выставке Consumer Electronic Show представил электромобиль Vision-S, чем очень удивил участников мероприятия.

Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что электрокар предназначен для демонстрации различных технологий Sony.

"Модель оборудована 33 различными датчиками, имеет несколько дисплеев и систему объемного звучания. Также есть постоянное подключение к интернету", - говорится в сообщении.

"Мы активизируем свои усилия, чтобы внести свой вклад в будущее автоиндустрии", - заявил главный исполнительный директор Sony Кенитиро Йошида, представляя электрокар.

Однако японская компания не уточнила, планирует ли запустить массовое производство электромобилей.

 
 

"Это был шок, если честно. Это показывает, как компания открывает себя заново", - так описал свои впечатления от презентации президент и основатель TECHnalysis Research, аналитик Боб О'Доннелл.

Среди особенностей автомобиля - система идентификации, которая может обнаруживать и распознавать пассажиров, и функция управления жестами.

 

Кроме этого, Sony разработала датчики изображения, которые можно использовать для анализа дороги перед транспортным средством.

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Sony электромобиль

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