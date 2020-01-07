На Ровенской АЭС один из энергоблоков отключили на ремонт

Энергоблок №1 Ровенской АЭС отключили от энергосети для проведения среднего планово-предупредительного ремонта, рассчитанного на 45 суток.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Отмечается, что энергоблок отключили 6 января в 10:23 в соответствии с графиком ремонтов и согласно согласованной заявке.

"Сейчас в работе находятся три энергоблока Ровенской АЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 2430 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Ровенской АЭС и прилегающей территории не менялось и находится в пределах действующих норм", - говорится в сообщении.

Справка: Ровенская АЭС расположена на северо-западе Ровенской области, в 120 км от г. Ровно, в Володимирецком районе, на берегу реки Стыр.

РАЭС ежегодно производит около 19 млрд. КВт*ч электроэнергии, что составляет 21,6% от производства атомными электростанциями, или 12% от общего производства электроэнергии в Украине.

На РАЭС эксплуатируется четыре энергоблока: І блок (ВВЕР-440) мощностью 420 тыс кВт с 1980 года, II блок (ВВЕР-440) мощностью 415 тыс кВт с 1981 года, III блок (ВВЕР-1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года , IV блок (ВВЕР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.

Єкономическая правда