НБУ начал год с выкупа валюты на межбанке

За 2-3 января НБУ выкупил валюты на 50 миллионов долларов

Об этом сообщает FinClub.

НБУ провел интервенцию по единому курсу размещения предложения по покупке иностранной валюты (Matching).

Валюту НБУ не продавал.

В целом за 2019 НБУ купил 8,462 млрд дол, а продал за этот период - 529,23 млн дол. Чистое сальдо покупки валюты составило 7,933 млрд дол.

В НБУ сообщили, что это рекорд за 14 лет (с момента реприватизации "Криворожстали").