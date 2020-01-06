НБУ начал год с выкупа валюты на межбанке
Понедельник, 6 января 2020, 16:45
За 2-3 января НБУ выкупил валюты на 50 миллионов долларов
Об этом сообщает FinClub.
НБУ провел интервенцию по единому курсу размещения предложения по покупке иностранной валюты (Matching).
Валюту НБУ не продавал.
В целом за 2019 НБУ купил 8,462 млрд дол, а продал за этот период - 529,23 млн дол. Чистое сальдо покупки валюты составило 7,933 млрд дол.
В НБУ сообщили, что это рекорд за 14 лет (с момента реприватизации "Криворожстали").
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