Запрет Uber в Стамбуле, вызвал бум нелегальных такси

Нелегальные такси все больше распространяются в Стамбуле после запрета Uber.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на издание Hurriyet.

Более 5000 пиратских такси работают в крупнейшем городе Турции, общаясь с клиентами через WhatsApp, заявляет издание ссылаясь на ассоциацию такси.

Сообщается, что в городе с населением в 15 млн зарегистрировано только 17 395 лицензированных машин, при этом спрос на более дешевых, но нелегальных перевозчиков растет.

В октябре суд в Стамбуле прекратил деятельность Uber через недобросовестную конкуренцию. Суд также постановил запретить доступ к мобильному приложению и сайта Uber.

Президент Реджеп Эрдоган выступил против присутствия компании в Турции, сравнив Uber с пиратами.

Недостаточное покрытие услугами такси также привело к росту цен на лицензии для таксистов.

По данным Kenan Ticaret, частной компании, торгующей лицензиями, сейчас номерной знак такси продается за 2,1 миллиона лир (351 000 долларов), что на 55% дороже чем цены в начале 2019 года.

Читайте также: "Uber Украина": о ценах, заработке водителей, "нелегалах" Uber Shuttle и доходах, которые идут в Голландию