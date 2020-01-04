В Украине сократились продажи новых коммерческих авто

В 2019 году продажи новых коммерческих автомобилей в Украине сократились на 3% и составили по сравнению с 2018 годом 12,4 тысячи.

Об этом свидетельствуют данные ассоциации "Укравтопром".

Как отмечается, в декабре 2019 года украинский парк коммерческих автомобилей пополнили полторы тысячи новых машин.

Это лучший результат за весь прошлый год, который, к тому же, почти на 28% превзошел декабрьский показатель 2018 года, сообщает ассоциация.

"Но, несмотря на такой резкий всплеск потребительской активности, общий годовой результат в 12,4 тыс. новых авто так и не смог достичь объема рынка 2018 года. Отставание составило почти 3 процента", - говорится в сообщении.

Среди новых коммерческих авто в прошлом году чаще всего регистрировались автомобили марки Renault, которым было выдано 2469 номеров. К своему результату годичной давности Renault добавила почти 2%.

Второе место досталось автомобилям марки Fiat - 1491 регистрация (+ 12% к 2018 году).

Несмотря на 9-процентное падение регистраций, третье место в рейтинге марок занял Ford. За год 922 новых коммерческих автомобиля этой марки получили свои первые регистрационные номера.

На четвертом месте Mercedes-Benz, в активе которого 850 регистраций новых машин (-19%).

Замыкает лидирующую пятерку 2019 Peugeot - 828 шт. и плюс 80% к предыдущему году.

Экономическая правда