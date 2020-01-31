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Украина улучшила позицию в международном рейтинге кредитных рисков

Пятница, 31 января 2020, 18:53
 

Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) перевела Украину с 7-й до 6-й группы страновых рисков.

Об этом в Facebook сообщает торговый представитель Украины Тарас Качка.

"Украина перевели с 7-й до 6-й группы страновых рисков в OECD.

Это конечно очень мало, но все риски связанные с Украиной и украинскими компаниями становятся меньше.

Это означает меньшую стоимость страхования, меньшие ставки кредитов, большие сроки и лимиты кредитных линий", - пишет Качка.

Справка.

Классификация стран в зависимости от степени территориального риска производится ОЭСР периодически на основании результатов эконометрической модели, обрабатывающей самые новые данные Международного валютного фонда и Мирового банка о финансовой и экономической ситуации классифицированной страны, а также данные об опыте платежей экспортных кредитных страховых компаний стран – участников ОЭСР.

Страны классифицируются по 7-ми категориям риска, где в 7-й категории представлены страны с самым высоким уровнем территориального риска, а в 1-й категории страны с минимальным уровнем риска.

Страновой риск включает риск передачи и конвертируемости (то есть риск, которым правительство вводит капитал или валютный контроль, препятствующие преобразование национальной валюты в иностранную валюту и / или перевод средств кредиторам, расположенным за пределами страны), а также случаи форс-мажора (например: война, экспроприация, революция, гражданские беспорядки, наводнения, землетрясения).

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