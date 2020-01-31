НБУ продал на межбанке валюту, чтобы замедлить падение гривны

Интервенции Национального банка по продаже валюты на межбанковском валютном рынке в течение 27-31 января составили 143,5 миллиона долларов.

Об этом сообщает Finclub со ссылкой на данные центробанка.

При этом все 143,5 млн Нацбанк продал в ходе интервенций по единому курсу размещения предложения по покупке иностранной валюты (Matching).

На вчерашней пресс-конференции, в НБУ сообщили, что они продавали валюту в среду и четверг, в то же время на этой неделе НБУ не покупал валюту.

Таким образом, с началу 2020 года покупка валюты Нацбанком составила 348 млн дол, а продажа 250 млн дол.

Чистое сальдо покупки валюты Нацбанком составило 98 млн дол.

Напомним:

С конца декабря курс гривны к доллару изменился с 23,25 грн до почти 25 грн за доллар.

На 31 января Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 6 копеек, установив его на уровне 24,91 гривни за доллар.

"В последние дни была тенденция девальвации гривны, были разные причины.

В начале года импорт преобладает над экспортом. Кроме того, мы видели активность компаний, по выводу дивидендов.

Кстати населения использовало девальвацию гривны, как возможность продать иностранную валюту почти на 100 миллионов долларов с начала месяца", - рассказывает заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб.