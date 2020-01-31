Евроколея Львова-Польша сможет перевозить 600 тысяч пассажиров в год

Строительство евроколеи от станции Скнилов на окраине Львова к государственной границе с Польшей (ст. Мостиска) позволит увеличить пассажиропоток в этом направлении до 634 тыс. пассажиров в год за счет следования трех поездов ежедневно.

Такие данные приводятся в "Инвестиционном атласе", обнародованном на сайте Кабмина.

Сообщается, что строительство евроколеи сократит время таможенного контроля до четырех часов, а также предоставит доступ железнодорожным предприятиям ЕС к железнодорожной сети "Укрзализныци".

Ориентировочная стоимость проекта - 20,8 млн долл, ожидаемое время реализации - 2021 год.

Кроме того, в "Инвестиционном атласе" также говорится о проекте модернизации и электрификации железнодорожного направления Ковель - Ягодин - госграница.

Ориентировочная стоимость проекта - 54,2 млн долл, ожидаемое время реализации - 2024-й год.

В случае реализации указанного проекта за счет двух ежедневных поездов пассажирский трафик здесь рассчитывают увеличить до 315 тыс. человек в год.