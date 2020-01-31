Криклий: Хотим развивать в Украине модель авиатакси

Министерство инфраструктуры хочет, чтобы в Украине востребованной стала модель авиатакси - для этого министерство, в частности, предлагает отменить НДС на внутренние авиаперевозки.

Об этом в интервью журналу НВ заявил глава ведомства Владислав Криклий.

"У нас есть правильная законодательная инициатива: мы убираем налог на добавленную стоимость на внутренние перевозки. В дальнейшем хотим по акцизам поработать в этом же направлении", - рассказал министр.

"Хочется больше таких авиамаршрутов, как Киев - Запорожье, когда цена сравнима с железнодорожным билетом или на 15-20% дороже. И мы должны все больше таких маршрутов запускать", - подчеркнул он.

По его словам, в 2019 году пассажиропоток в Украине увеличился чуть меньше, чем на 20%, и потенциал для роста есть.

"Нам есть куда расти, мы только подходим к показателям Молдовы. А надо все-таки набирать темпы. Для этого мы изучаем возможность сдачи в концессию четырех аэропортов", - заявил Криклий.

По его словам, речь идет об аэропортах Львова, Херсона, Запорожья и Черновцов.