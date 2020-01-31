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Зеленский попросил США отменить пошлины на алюминий и сталь для украинских производителей

Пятница, 31 января 2020, 14:44
 

Президент Владимир Зеленский во время встречи с госсекретарем США Майком Помпео выразил надежду, что США отменят пошлины на сталь и алюминий для украинских производителей.

Об этом он сказал на брифинге по итогам встречи с Помпео.

"Это чувствительный вопрос для нашего металлургического экспорта, поэтому мы надеемся на отмену этой пошлины для Украины", - подчеркнул Зеленский.

Он также заявил, что ожидает роста торгового оборота между Украиной и США и увеличение инвестиций США в экономику Украины.

Кроме этого, украинский президент сообщил, что ожидает роста торгового оборота между США и Украиной, а также увеличение инвестиций США в украинскую экономику.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп ввел пошлины на сталь и алюминий в 2018 году. Размер пошлины на сталь - 25%, на алюминий - 10%. Позже отдельные страны добились снижения пошлин или их временного отложения.

Экономическая правда

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США пошлины сталь

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