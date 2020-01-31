Укравтодор начинает сотрудничество с Bolt

Укравтодор объявил о начале сотрудничества с европейской платформой для заказа поездок Bolt.

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Это один из первых шагов государственного агентства на пути к созданию открытой сети сотрудничества с ключевыми международными инновационными компаниями", - говорится в сообщении.

"Укравтодор - это не только о дорогах. Это о сохранении жизни людей, эко-ответственности, эффективност ии человеческом взаимодействии. В компании Bolt мы видим партнера, который исповедует вышеупомянутые ценности и имеет необходимый опыт и ресурсы, чтобы продвигать их совместно с нами", - заявил глава Укравтодора Александр Кубраков.

Отмечается, что основное направление сотрудничества - просветительские проекты, которые касаются безопасности движения, чистых обочин, культуры поведения на дорогах, а также сбора данных об актуальном состоянии на дорогах.

"Мы инвестируем в Украину, считаем это перспективным делом и будем расширять свое покрытие по всей стране. Именно поэтому сотрудничество с Укравтодором является для нас стратегическим партнерством, которое поможет воплотить важные для страны проекты и улучшить жизнь граждан", - отметил региональный менеджер компании Bolt Тарас Потичный.

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Экономическая правда