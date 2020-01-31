Коронавирус: МВФ заявил о готовности оказать помощь Китаю

Международный валютный фонд высоко оценивает усилия китайсбькои власти по борьбе с новым типом коронавируса и заявил о гтовнисть предоставить Китаю и другим странам помощь в преодолении последствий распространения вируса.

Об этом заявил представитель фонда Джерри Райс, передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на китайскую газету "Жэньминь жибао".

"МВФ готов помочь странам справиться с экономическими последствиями нового коронавируса", - заявил Райс.

По его словам, МВФ внимательно следит за ситуацией, о которой сообщили китайское правительство и ВОЗ, "но пока слишком рано оценивать экономические последствия вспышки болезни".

Он добавил, что эти последствия "в значительной мере зависят от темпов распространения и степени влияния коронавируса" на людей.

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Напомним:

Число погибших от китайского коронавируса достигло 213 человек.

Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.

Ранее сообщалось о 171 смерти от коронавируса и 8149 случаях заболевания.