Хакеры взломали сервис, бесплатно созданный чешскими IT-шниками, взамен 16-миллионного тендера

Хакеры взломали сервис покупки билетов для платных дорог, которые чешские программисты сделали бесплатно. Ранее министр инфраструктуры Чехии хотел по завышенной тендерной стоимости отдать за разработку этого софта 16 миллионов евро, после этого он был уволен.

Об этом сообщает Novinky.cz

Вскоре после увольнения министра владелец IT-компании Томаш Вондрачек записал онлайн-обращения где призвал IT-специалистов присоединиться к его инициативе по созданию онлайн-сервиса самостоятельно.

IT-шники провели хакатон и сделали сервис за несколько дней, вскоре после этого начали поступать сигналы о хакерских взломах.

"В воскресенье в 20:57 произошла утечка. Ошибка связана с тем, что я дал разработчикам мало времени и большие цели", - сказал Вондрачек.

Вондрачек говорит, что во время хакатона проводились тесты на уязвимость сервера, но из-за стресса и ограниченности во времени программисты могли что-то упустить.

Однако он подчеркнул, что корректирующие меры были приняты оперативно . В настоящее время нет никакого риска для потенциальных пользователей.

"У нас есть утечка исходного файла, в настоящее время мы анализируем его. На данный момент я могу подтвердить, что около 95% записей в системе были только для тестирования", - заявил Вондрачек.

"Мы утратили данные 200-300 человек. В связи с этим мы уже связались с Управлением по защите личных данных, и мы также рассматриваем возможность подачи уголовной жалобы ", - подчеркнул он, добавив, что считает утечку данных уголовным преступлением.

Вондрачек также подтвердил, что с воскресенья интернет-магазин подвергался атакам хакеров каждый день.

"Мы уверены, что через несколько недель ferznamka.cz станет самым проверенным веб-сайтом в сети, особенно с точки зрения стабильности", - добавил Вондрачек.