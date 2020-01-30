Из 2,9 миллиарда долларов от "Газпрома" "Нафтогаз" продал 500 миллионов — НБУ

В конце 2019 года "Нафтогаз" продал 500 миллинов долларов из 2,9 миллиарда долларов, которые получил от "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.

Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий на брифинге по монетарной политике 30 января.

"По нашим данным, Нафтогаз продал 500 миллионов долларов из полученных 2,9 миллиарда долларов от Газпрома", - подчеркнул Смолий.

Он добавил, что гривну от проданной валюты "Нафтогаз" использовал на текущие нужды и для того, чтобы заплатить налоги государству.

Напомним:

15 января 2020 года в Нафтогазе заявили, что налоги с 2,9 миллиарда долларов, которые компания получила от российского Газпрома по результатам Стокгольмского арбитража, будут выплачены в первом квартале 2020 года.

На переговорах о транзите газа, которые прошли в Минске, Россия согласилась выплатить Украине почти 3 миллиарда долларов долга по решению Стокгольмского арбитража.

Договоренности предусматривают подписание контракта на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет, минимальный объем 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров - в последующие 4 года, отзыв будущих судебных исков "Нафтогаза" и "Газпрома", согласие "Газпрома" выплатить Украине деньгами до Нового года больше 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что "Нафтогаз" отзовет иск против российского "Газпрома" на 12,25 миллиардов долларов.

Все необходимые документы должны быть подписаны до конца текущего года.

27 декабря "Нафтогаз" получил от "Газпрома" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Читайте также: В шаге от контракта: чем закончились газовые переговоры России и Украины и где был Коболев

Экономическая правда