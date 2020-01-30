Все разделы
Укр / Рус

Фонд госимущества выставил на продажу 6 киевских автостанций

Четверг, 30 января 2020, 15:33
 

Фонд госимущества выставил на аукцион акции компании "Киевпассервис", которой принадлежит ряд автостанций в Киеве и области - стоимость акций стартует с цены 195,94 млн грн.

Об этом сообщается на сайте Prozorro.Продажи, передает "Слідство. Інфо".

Отмечается, что аукцион пройдет 4 марта 2020 года. Покупатель станет владельцем киевских автостанций "Дарница", "Дачная", "Подол", "Полесье", "Южная" и центрального автовокзала.

Кроме этого, покупатель получит 18 станций и вокзалов в Киевской области - в частности, в Василькове, Белой Церкви и Обухове.

Подчеркивается, что победитель аукциона обязан сохранить основное назначение автостанций минимум на 5 лет в Киеве и на 15 - в области.

Также он в течение полугода должен погасить задолженность компании, в частности, перед госбюджетом и невыплаченные зарплаты работникам.

Кроме этого, ближайшие полгода новый владелец не может увольнять работников.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Киев транспорт Фонд госимущества

powered by lun.ua
Материалы по теме
"Укравтодор" построит новые развязки под Киевом 30 января 2020, 09:55
Киев на 3-м месте в Европе по уровню заторов 29 января 2020, 16:11
В киевском метро напомнили, сколько еще будет действовать жетон 29 января 2020, 15:27
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!