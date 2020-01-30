Центробанк США сохранил ставку и продолжит "заливать" рынки деньгами

Федеральная резервная система США оставила без изменений ключевую процентную ставку и параметры операций на денежном рынке.

Об этом говорится в пресс-релизе Федрезерва.

Ставка федеральных фондов останется в диапазоне 1,5-1,75% годовых. Такое решение единогласно приняли 17 членов комитета по открытым рынкам американского центробанка.

"Рынок труда остается "крепким" и показывает "уверенный" рост числа рабочих мест, в то время как инвестиции бизнеса и экспорт остаются "слабыми", – говорится в релизе.

Снизил обороты потребительский сектор: рост расходов населения, который в декабре Федрезерв называл "уверенным", теперь оценивается как "умеренный".

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл просигнализировал о серьезном настрое центробанка на борьбу с глобальным дезинфляционным трендом, что свидетельствует о возможности сдвига в сторону более мягкой денежно-кредитной политики в будущем, передает Bloomberg.

Пауэлл сказал, что намерен избежать снижения инфляции и инфляционных ожиданий - проблем, преследующих другие страны.

В рамках нового подхода, который, как подчеркнул Пауэлл, все еще находится в стадии обсуждения, ФРС будет стараться компенсировать прошлые отклонения от цели по инфляции на уровне 2%. Поскольку инфляция более или менее устойчиво держалась ниже цели с момента ее введения в 2012 году, новый подход ФРС, вероятно, будет означать смягчение политики с целью ускорить рост цен и экономики.

"Нас не устраивает инфляция ниже 2%, особенно сейчас, когда мы так продвинулись в экономическом росте", - сказал Пауэлл.

Американский фондовый рынок, установивший в январе новые исторические максимумы, далек от экстремальных значений, заявил Пауэлл.

"Хотя оценки акций, по его словам, "несколько завышены", они далеки от опасных уровней", – сказал он.

В этих условиях ФРС продолжит операции по выкупу краткосрочных казначейских векселей, закачивая в систему по 60 млрд долларов в месяц. Эти операции продлятся как минимум до конца второго квартала.

Продолжатся и операции репо, снабжающие банковскую систему кредитами под залог ценных бумаг. До апреля ФРС будет проводить репо овернайт, лимит которых составляет 120 млрд долларов.

"Есть некоторые признаки того, что мировой экономический рост, возможно, стабилизируется после снижения в середине 2018 года. Тем не менее, сохраняются неопределенности в отношении перспектив, включая и те, которые связаны с новым коронавирусом. В целом, учитывая денежно-кредитную и финансовую конъюнктуру, мы ожидаем сохранения умеренного экономического роста", - отметил Пауэлл.

В общей сложности с сентября Федрезерв прокредитовал банки на 186 млрд долларов и еще 210 млрд залил в рынок через прямую денежную эмиссию, выкупая долговые обязательства правительства.

Баланс ФРС за четыре месяца вырос на 408 млрд долларов и достиг пика 15 января - 4,175 трлн долларов.

После анализа ситуации на денежном рынке, где в сентябре ставки взлетали до 10% годовых, ФРС пришла к выводу, что банкам нужен "больший объем резервом, чем считалось ранее", заявил Пауэлл, комментируя возвращение регулятора на рынок репо впервые с 2008 года.

Следующее заседание ФРС США состоится 18 марта 2020 года и будет сопровождаться обновленными макроэкономическими прогнозами.

Экономическая правда