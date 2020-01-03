Авиапарк МВД пополнился еще двумя вертолетами Airbus

3 января в Украину прилетели еще два одномоторных вертолета H125 от французской компании Airbus Helicopter, на которых будут выполняться подготовка летного состава и служебные задачи украинских пограничников.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По словам первого заместителя главы МВД Сергея Ярового, два вертолета Н125 очень экономичны, поэтому подходят для подготовки летного состава. В течение года в Украину прибудут 10 вертолетов Airbus Helicopters для других подразделений МВД.

"Сегодня в рамках контракта с французской компанией Airbus Helicopter мы получили еще два вертолета Н125. Они будут выполнять задачи по мониторингу государственной границы.

Всего в рамках контракта мы уже получили пять вертолетов Н225 для спасателей и гвардейцев. А в этом году мы планируем получить десять вертолетов для спасателей, гвардейцев и полиции. Отдельно планируется запустить Сервисный центр для обслуживания этой техники", - заявил Яровой.

Заместитель министра Сергей Гончаров отметил, что Госпогранслужба выбрала именно эту модель, так как вертолеты приспособлены для того, чтобы мониторить текущую ситуацию на границе.

"В дальнейшем модели Н125 будут прилетать в Украину уже со специальным оборудованием для наблюдения. Два вертолета, которые прибыли сегодня, будут использоваться для подготовки пилотов-пограничников.

Несмотря на сравнительно небольшой размер, эта машина имеет большую стабильность полетов, на борт может поднять до шести членов экипажа, отсутствие вибрации в салоне, что необходимо для работы оператора, и длительное время находится в воздухе без дозаправки", - рассказал Гончаров.

Экономическая правда