Цены на нефть резко выросли после убийства иранского генерала

Цены на нефть марки Brent выросли на 3,06%, а стоимость нефти WTI - на 2,75% на фоне новости об убийстве иранского генерала Кассема Сулеймани.

Об этом сообщает liga.net со ссылкой на данные биржевых торгов.

Отмечается, что цены на нефть марки Brent выросли до 68,28 долларов за баррель, стоимость барреля нефти WTI - выросла до 62,87 долларов.

По состоянию на 10:54 по киевскому времени цена нефть марки Brent установилась на уровне 68,42 долларов за баррель.

Напомним:

3 января во время обстрела из американских вертолетов автомобиля в аэропорту Багдада погиб командующий иранских сил "Кудс" Кассем Сулеймани и командующий иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандис.

В США отметили, что удар был направлен на сдерживание планов Ирана относительно будущих нападений на американских военных на Ближнем Востоке, которые якобы разрабатывал Сулеймани.

Иран пообещал отомстить за убийство.