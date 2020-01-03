В Минэкономики рассказали о зарплатах Милованова и его заместителей

В ноябре 2019 года зарплата министра экономики Тимофея Милованова с учетом премий в размере 381,7% от должностного оклада составила 64,3 тысячи гривен (после уплаты налогов).

Об этом сообщили в Минэкономики в ответ на запрос НВ.

Отмечается, что в сентябре Милованову начислили премии в размере 345% от должностного оклада, в октябре - 587,5%, в ноябре - 381,7%, в декабре - 373,75%.

Зарплата Милованова в сентябре-ноябре составила 91,1 тысяч гривен (после уплаты налогов).

Данные за ноябрь свидетельствуют, что все заместители министра получили больше, чем он. В частности, зарплата заместителя министра - торгового представителя Украины Тараса Качки составила 157,3 тысяч гривен.

НВ

Напомним:

Ранее министр экономики Тимофей Милованов заявил, что его зарплата в министерстве "неприемлемо маленькая", а топ-руководитель в Минэкономики должен получать от 5 до 10 тысяч долларов.

Издание "Зеркало недели" сообщило, что Милованову за ноябрь было предложено начислить премию в размере 1630% или 236 000 гривен. Издание также опубликовало вроде документ о согласовании такого размера премии.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов опубликовал данные о начислении ему заработной платы от министерства 93 122 грн за три месяца.