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Уоррен Баффет продает свою газетную империю за 140 миллионов долларов

Среда, 29 января 2020, 19:04
 

Инвестиционная компания одной из самых людей мира, американского миллиардера Уоррена Баффета объявила о продаже газетной империи за 140 миллионов долларов.

Об этом сообщает The New York Times.

"Инвестиционная компания Berkshire Hathaway объявила в среду, что согласилась продать 31 газету за 140 миллионов долларов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что покупатель - издательство Lee Enterprises, которое руководило деятельностью газетной империи в течение последних 18 лет.

Среди газет, которые продаются, в частности - The Buffalo News и The Richmond Times-Dispatch.

"У нас не было заинтересованности в продаже группы кому-либо еще по одной простой причине: мы считаем, что Lee Enterprises лучше всех справляется с проблемами отрасли", - говорится в заявлении Баффета.

Решение о продаже газетного бизнеса Баффет принял из-за падения доходов от рекламы.

Сообщается, что Berkshire Hathaway одолжит Lee Enterprises 576 млн долларов под 9% годовых, часть из которых издатель потратит на покупку газетного бизнеса Баффета.

Уоррен Баффет занимает третье место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Forbes - его состояние оценивается в 89,1 млрд долларов.

Экономическая правда

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медиа Баффет

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