"Нафтогаз" снизит цену на газ для промышленности на 14-15%

"Нафтогаз" в феврале 2020 года снизит цены на газ для промышленности на 14-15% в зависимости от условий, на которых потребители этот газ будут покупать.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Предложенные цены на природный газ с ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

В зависимости от этих показателей, Нафтогаз предлагает газ по цене 4661 - 5208 грн/тыс куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами)", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что по сравнению с ценами на январь 2020 года, в феврале цены снизятся на 14% -15% в зависимости от условий поставки.

Напомним:

В январе 2020 года оптовая цена на газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым "Нафтогаз" поставляет газ в рамках ПСО, составит 4,65 гривен за кубометр (без учета НДС и расходов на его доставку).

Приравнять цены на газ для промышленных потребителей и населения ранее требовал МВФ. В правительстве заявили, что введение новой формулы определения цены на газ не противоречит договоренностям с МВФ.

Экономическая правда