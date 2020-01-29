Родственник топ-менеджера "Киевпасстранса" выиграл на тендерах более 320 миллионов - СМИ

Фирма, связанная с родственником начальника Дирекции по строительству "Киевпастранса" Юрия Курбаля, в 2018-2019 годах выиграла тендеров на более 323 миллионов гривен.

Об этом сообщают "Наші гроші з Денисом Бігусом".

По данным журналистов, на предприятии "КП Спецавтоматика" до 2017 года работал дядя Курбаля Виктор Рафальский.

К 2019 году "КП Спецавтоматика" специализировалась на электромонтажных работах, но впоследствии резко изменила профиль и 9 января получила лицензию на строительство железнодорожных и трамвайных путей.

А уже 14 января победила в тендере на капитальный ремонт станции скоростного трамвая "Гната Юры".

Журналисты установили, что компания покупала трамвайные рельсы, шпалы и комплекты скреплений не напрямую у производителя, а через фирму-посредника "Авира Маркетс".

Этот процесс существенно повлиял на стоимость. Например, шпалы с комплектом скреплений к рельсам Р-65 посредник покупал у производителя по 1587 грн. за штуку, а продавал "Спецавтоматици" за 4500 грн за штуку - почти в три раза дороже.

Ранее в интервью начальник Дирекции по строительству "Киевпастранса" Юрий Курбаль заявлял, что не общается с Виктором Рафальским.

При этом мать начальника Дирекции Елена Курбаль и жена Виктора Рафальский Татьяна в 2019-м купили по квартире в одном жилом комплексе - "На Прорезной" под Киевом.

Кроме этого, Елена Курбаль выдавала Виктору Рафальскому доверенность на представительство его интересов при строительстве на ее земельном участке в городе Буча.

Напомним, ранее журналисты зафиксировали, что в 2017-2018 тендеры на проектирование "Киевпасстранс" регулярно выигрывало "Архитектурно-реставрационное предприятие" София", владельцем которого был тот же дядя Курбаля Рафальский.

После выхода сюжета Главное управление Нацполиции в Киеве открыло уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением. По информации правоохранителей, досудебное расследование продолжается до сих пор.