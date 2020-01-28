АМКУ обвиняет 10 крупнейших туроператоров в манипуляциях с ценами

Киевское теротделение Антимонопольного комитета исследовало 10 украинских крупнейших туроператоров, и определило, что на своих сайтах операторы используют собственный валютный курс и, в отдельных случаях, не указывают стоимость предоставления услуг в гривнах.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

АМКУ установило нарушения у следующих туроператоров: "Пегас Туристик", "Тез Тур", "Джоин Ап!", "Коралл Тревел", "Тревел Профешнл Групп" (TPG), "Анекс Тур" , "ТТВК" ( TUI), "Музенидис тревел", "Компас Украины", "Альф".

По мнению Антимонопольного комитета, такие действия содержат признаки распространения информации, вводящей в заблуждение, в частности вследствие выбранного способа их изложения, что может повлиять на намерения о приобретении услуг туроператоров.

28 января 2020-го года административная коллегия Киевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета начала рассмотрение соответствующего дела.