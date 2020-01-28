В Киеве хотят отменить раздельные по транспорту проездные и сделать суточные билеты

В Киеве планируют с 1 апреля отменить раздельные месячные проездные билеты на разные виды общественного транспорта и ввести единые, как с ограничением, так и без ограничения количества поездок. Также планируется добавить 1-3 суточные билеты.



Об этом говорится в проекте распоряжения КГГА обнародованном на сайте в понедельник, передает Интерфакс-Украина.



В частности, планируется, что стоимость месячного билета на проезд в автобусах, трамваях, троллейбусах, фуникулере и метрополитене без ограничения количества поездок будет составлять 1300 грн (650 грн при покупке на вторую половину месяца), для студентов вузов и ПТУ дневной формы обучения – половину стоимости (650 грн), для учеников дневной формы обучения – четверть стоимости, или 325 грн (162,5 грн на вторую половину месяца).

При этом городская электричка в перечне доступных видов транспорта для этого билета не значится.



Билеты с ограничением количества поездок в автобусах, трамваях, троллейбусах, фуникулере, метрополитене и в городской электричке будут стоить 290 грн на 46 поездок в течение месяца, 390 грн на 62 поездки, 575 грн на 92 поездки и 770 грн на 124 поездки.

При этом, согласно проекту распоряжения, на вторую половину месяца эти билеты также планируется реализовывать за 50% стоимости с ограничением в то же количеством поездок.

Аналогичные билеты для студентов вузов и ПТУ будут продаваться за половину стоимости, для учеников дневной формы обучения – 25% стоимости; например, школьный проездной с ограничением в 46 поездок в течение месяца будет стоить 72,5 грн.



Также планируется ввести билеты на проезд в автобусах, трамваях, троллейбусах, фуникулере, метрополитене и в городской электричке без ограничения количества поездок сроком действия на 1-3 суток.

В частности, такой билет сроком действия 24 часа будет стоить 100 грн, 48 часов – 150 грн, 72 часа – 200 грн.



При этом тарифы на разовые поездки остаются неизменными.



В стоимости проездных билетов не учтена стоимость носителя электронного билета, на котором фиксируются приобретенные и использованные поездки.



Приобретенные до 31 марта 2020 года поездки на пластиковой бесконтактной карточке старого образца, действующей только в метрополитене, будут действуют до 31 марта 2021 года.



В настоящее время стоимость проездного билета на один календарный месяц в наземном транспорте без ограничения количества поездок будет стоит 390 грн, в метрополитене - 610 грн, на два вида транспорта (наземный+метро) на 46 поездок - 570 грн; на 62 поездки - 670 грн.

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