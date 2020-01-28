НБУ обжаловал отмену штрафа, наложенного на один из банков

Национальный банк обжаловал судебное решение об отмене штрафных санкций, которые регулятор наложил на ПАО "МТБ Банк".

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Национальный банк обжаловал в апелляционном порядке решение Одесского окружного административного суда, который в декабре 2019 года по результатам судебного рассмотрения отменил решение НБУ о наложении штрафа на ПАО "МТБ Банк", - говорится в сообщении.

Как известно, в апреле 2019 года банковский регулятор принял решение о применении к указанному банку меры воздействия в виде наложения штрафа в размере 4,35 млн грн. Основанием для принятия такого решения было установление НБУ факта совершения ПАО "МТБ Банк" рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

В частности, регулятором выявлены факты проведения за период с 21 февраля 2018 года до 13 апреля 2018 года семью юридическими лицами – клиентами банка финансовых операций по перечислению безналичных средств в сумме около 1,18 млрд грн на счета другого банка, которые в дальнейшем средствами инкассации этого банка доставлялись наличными в подразделения этих юрлиц.

Характер таких финансовых операций, отмечают в НБУ, дал основания считать, что они могут быть связаны, в частности с легализацией криминальных доходов, конвертацией безналичных средств в наличность.

Экономическая правда