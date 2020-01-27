Розничные сети снижают цены на автогаз

Розничные сети 27 января снизили стоимость сжиженного газа в пределах 5–20 коп./л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы А-95", передает enkorr.ua

В сети ОККО автогаз подешевел на 5 коп./л, до 13,29 грн/л.

Крупнейшая консолидированная сеть группы "Приват" снизила цены на 6 коп./л, до 11,69–11,75 грн/л.

KLO, Chipo и Marshal опустили ценники на 20 коп./л, а такие сети как БРСМ-Нафта, Автотранс и Motto — на 5–10 коп./л.

Средняя по стране цена снизилась на 4 коп./л, до 12,53 грн/л.

Как сообщается, оптовые цены сжиженного газа начали снижаться со середины декабря прошлого года.

За этот период средняя по Украине цена СУГ на условиях самовывоза с ГНС, по данным "Консалтинговой группы А-95", опустилась на 2900 грн/т или 14%, до 17 450 грн/т.

Причиной снижения цен, по словам трейдеров, стало перенасыщение рынка топливом и возникновение признаков профицита.