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НБУ купил на межбанке 50 миллионов долларов

Понедельник, 27 января 2020, 16:11
 

Интервенции Нацбанка по покупке валюты на межбанке в течение 20-24 января составили 50 миллионов додарив - это вдвое меньше, чем неделей ранее.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Отмечается, что все 50 млн долларов центробанк купил в ходе интервенций по единому курсу размещения предложения по покупке иностранной валюты (Matching).

За этот же период Нацбанк продал 76,5 млн долларов, из которых 26,5 млн долларов - за лучшим курсом, а 50 млн - по единому курсу размещения предложения (Matching).

Всего с начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составляет 348 млн долларов, а продажи - 106,5 млн долларов.

Напомним:

Интервенции НБУ по покупке валюты на межбанковском валютном рынке в течение 13-17 января составили 100 млн долларов.

Экономическая правда

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НБУ деньги

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