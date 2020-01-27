НБУ купил на межбанке 50 миллионов долларов
Интервенции Нацбанка по покупке валюты на межбанке в течение 20-24 января составили 50 миллионов додарив - это вдвое меньше, чем неделей ранее.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Отмечается, что все 50 млн долларов центробанк купил в ходе интервенций по единому курсу размещения предложения по покупке иностранной валюты (Matching).
За этот же период Нацбанк продал 76,5 млн долларов, из которых 26,5 млн долларов - за лучшим курсом, а 50 млн - по единому курсу размещения предложения (Matching).
Всего с начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составляет 348 млн долларов, а продажи - 106,5 млн долларов.
Напомним:
Интервенции НБУ по покупке валюты на межбанковском валютном рынке в течение 13-17 января составили 100 млн долларов.
Экономическая правда
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