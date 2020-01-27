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Приватбанк продает за 98 миллионов резиденцию Брежнева в Днепре

Понедельник, 27 января 2020, 14:40
 

Приватбанк выставил на ауцион половину административно-общественного комплекса в центре Днепра, в состав которого входит историческое здание, известное как "дом Брежнева" - в нем размещалась резиденция генсека КПСС.

Об этом сообщается на сайте СЕТАМ.

На торги выставили половину комплекса по адресу: Днепр, улица Крутогорный спуск, 1, общей площадью 5600 кв. м.

Отмечается, что стартовая цена лота - 97,9 млн гривен, гарантийный взнос - 4,8 млн гривен, шаг аукциона - 979,4 тыс гривен.

На момент публикации новости заявки на участие в торгах подали 4 участников.

Аукцион на площадке OpenMarket назначен на 4 февраля. все расходы, связанные с заключением и нотариальным удостоверением договоров купли-продажи, платит победитель аукциона.

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Приватбанк аукцион

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