Приватбанк продает за 98 миллионов резиденцию Брежнева в Днепре
Приватбанк выставил на ауцион половину административно-общественного комплекса в центре Днепра, в состав которого входит историческое здание, известное как "дом Брежнева" - в нем размещалась резиденция генсека КПСС.
Об этом сообщается на сайте СЕТАМ.
На торги выставили половину комплекса по адресу: Днепр, улица Крутогорный спуск, 1, общей площадью 5600 кв. м.
Отмечается, что стартовая цена лота - 97,9 млн гривен, гарантийный взнос - 4,8 млн гривен, шаг аукциона - 979,4 тыс гривен.
На момент публикации новости заявки на участие в торгах подали 4 участников.
Аукцион на площадке OpenMarket назначен на 4 февраля. все расходы, связанные с заключением и нотариальным удостоверением договоров купли-продажи, платит победитель аукциона.
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