За 2019 год украинские банки закрыли 500 своих отделений

За 2019 год количество действующих структурных подразделений украинских банков сократилось на 507 - с 8509 до 8002 отделений.

Об этом сообщает FinClub со ссылкой на данные Национального банка.

Лидер по количеству закрытых отделений Ощадбанк, за год банк закрыл 303 отделения - сейчас 2327 против 2630 в начале года.

На втором месте ПриватБанк - 1928 действующих против 2021 в начале года (минус 93 отделения).

Чуть меньше сокращали количество отделений частные банки с иностранным капиталом: УкрСиббанк из 284 отделениями (-16), Райффайзен Банк Аваль с 496 (-7), Сбербанк (-5).

В то же время ПУМБ за год открыл 28 новых подразделений.

В целом, в четвертом квартале прошлого года банки закрыли 203 отделения.

По состоянию на 1 января 2020 в Украине насчитывается 75 действующих банков, на два финучреждения меньше чем в начале прошлого года.

Напомним, государственный Ощадбанк планирует сократить число отделений с 2,4 тысячи до 1,8-2 тысяч в 2020 году.