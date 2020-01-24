Объединение работников шахт США требует вернуть шахте Ахметова статус "нарушителя"
В ноябре 2019 года Объединение работников шахт Америки обратилось в Окружной суд Соединенных Штатов Южного округа Западной Вирджинии с требованием возобновить статус "системного нарушителя" для компании украинского олигарха Рината Ахметова.
Об этом говорится в совместном материале ОО "Центр противодействия коррупции", программы "Схемы" (Радио Свобода) и "Украинской правды".
В иске говорится, что Управление по охране труда в горнодобывающей промышленности незаконно отменило для компании этот статус.
"Pocahontas coal company LLC" – одна из дочерних компаний американского угольного предприятия "United coal company", входящая в холдинг "Метинвест" Рината Ахметова. Эта компания с 2006 года добывает уголь на шахте "Affinity Mine" в Западной Вирджинии.
В 2013 году на этой шахте в течение двух недель погибли двое шахтеров. Одна из трагедий произошла из-за некачественных запчастей подъемника, на котором горняки спустились под землю.
В ходе расследования трагедии управление по охране труда установило, что "Pocahontas coal company LLC" систематически нарушает обязательные стандарты безопасности труда. По результатам расследования шахте и присвоили статус нарушителя – "Pattern of Violations" (POV), который закрепился за ней на пять лет.
Но, несмотря на систематические нарушения и штрафы, летом 2018 года управления по охране труда заключило с компанией Ахметова мирное соглашение и отменило проблемный статус.
Такое решение регулятора возмутило Объединение работников шахт Америки. Объединение подало в суд на управление труда.
"Мы подали эту жалобу, поскольку решение управления труда является прямой угрозой для здоровья и безопасности шахтеров в любой точке США. Если управление, грубо игнорируя закон, отменяет статус "нарушителя" и ему это сойдет с рук, то оно сделает это снова. Мы хотим убедиться, что это не повторится", – заявило тогда Объединение работников шахт Америки.
Подробнее об авариях шахтах и коксохимических заводах Рината Ахметова и Вадима Новинского в материале: Двойные правила: аварии на шахтах и коксохимических заводах Ахметова в США и Украине
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua