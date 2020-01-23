Питание в Интерсити +: УЗ создала рабочую группу, которая выберет поставщика

Укрзализныця создала рабочую группу, которая выберет компанию-поставщика услуг питания в скоростных поездах Интерсити + - пока конкурс заблокирован судебным решением из-за жалобы одной из компаний-претендентов.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Поставщика услуг питания в скоростных поездах определит специально созданная рабочая группа. В состав этого коллегиального органа вошли специалисты департаментов главного офиса компании и филиала "УЗШК".

Представители рабочей группы проведут консультации с участниками последнего конкурса и рассмотрят их предложения. Учитывая эту работу, УЗШК будет рекомендовано одну компанию с лучшим предложением для пассажиров и выгодными условиями сотрудничества для государственного перевозчика", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ключевым критерием отбора будет качество и стоимость питания для клиентов УЗ.

"Укрзализныця также обратится к текущему поставщику услуг питания в скоростных поездах с предложением пролонгировать соглашение до конца отбора поставщика, заключения с ним соглашения, но не дольше, чем до 31 марта 2020 г.", - добавили в УЗ.

Напомним:

В феврале 2016 года WOG Cafe выиграл тендер на предоставление услуг питания пассажирам в поездах Интерсити + и Интерсити. Срок договора - до 31 декабря 2019 года.

В конце октября 2019 года УЗШК объявила конкурс по выбору поставщика питания и дополнительных услуг пассажирам Интерсити и Интерсити + на следующие пять лет.

Первый тур конкурсного отбора прошли три компании: WOG Cafe, Санфинити и Фуд энд Беверидж.

Но компания WOG Cafe выявила нарушения в условиях тендера и обратилась в суд с иском о признании конкурса недействительным.

Экономическая правда