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В Киеве проживает 1/10 населения Украины – данные правительства

Четверг, 23 января 2020, 12:53
 

Население столицы Украины составляет 3,7 миллиона жителей.

Источник: министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на пресс конференции в Киеве.

Прямая речь: "В городе Киев живет 3,7 миллиона человек. Кстати меня это поразило, я почему-то думал, что будет меньше".

Детали: По данным комплексной методы так называемой электронной переписи, всего в Украине (без учета временно оккупированных территорий и зарубежья) живет 37,3 миллиона человек.

 
Согласно данным правительства, в Киеве проживает на 280,1 тысячи женщин больше, чем мужчин

Для оценки численности населения Украины чиновники использовали три метода. По словам Дубилета, отклонение выявленных результатов не превышает 2,86%.

Что предшествовало: Дубилет высказался против проведения традиционной переписи в 2020 году. Министр отметил, что дискуссии по этому вопросу в правительстве продолжаются. По его мнению, очень большой бюджет пойдет просто в никуда (в случае проведения традиционной переписи -ред.), потому что очень много людей просто не открывают дверь.

Валентина Романенко, УП

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Киев населения

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