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Нефьодов получил нового заместителя

Среда, 22 января 2020, 20:15
 

Заместителем главы Государственной таможенной службы стал Денис Шендрик, который будет координировать направления работы по вопросам таможенных платежей и таможенной стоимости товаров, таможенного аудита, таргетинга таможенных рисков и процедур упрощения и содействию торговле.

Об этом сообщает пресс-служба Новой таможни.

Отмечается, что Шендрик имеет профильное образование и опыт работы в таможенных органах Украины и в течение нескольких лет возглавлял таможенный комитет Европейской Бизнес Ассоциации.

Напомним:

8 декабря официально заработала новая Государственная таможенная служба Украины.

В ноябре исполняющим обязанности Энергетической таможни Государственной таможенной службы назначили Андрея Хомяка.

Экономическая правда

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таможня

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