Нефьодов получил нового заместителя
Заместителем главы Государственной таможенной службы стал Денис Шендрик, который будет координировать направления работы по вопросам таможенных платежей и таможенной стоимости товаров, таможенного аудита, таргетинга таможенных рисков и процедур упрощения и содействию торговле.
Об этом сообщает пресс-служба Новой таможни.
Отмечается, что Шендрик имеет профильное образование и опыт работы в таможенных органах Украины и в течение нескольких лет возглавлял таможенный комитет Европейской Бизнес Ассоциации.
Напомним:
8 декабря официально заработала новая Государственная таможенная служба Украины.
В ноябре исполняющим обязанности Энергетической таможни Государственной таможенной службы назначили Андрея Хомяка.
Экономическая правда
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